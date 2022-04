Mercato Napoli – Fissato il prezzo / Clamoroso addio a fine stagione?

1 di 2

La situazione

Aurelio De Laurentiis

Il team azzurro continua a lavorare in vista del prossimo incontro di campionato. La vittoria contro l'Atalanta in quel di Bergamo non ha fatto altro che continuare a dare fiducia e di conseguenza ora si viaggia tutti compatti verso un unico obiettivo che fa sognare tutti i tifosi partenopei: lo scudetto.

Il match di domenica prossima sarà altrettanto importante perché allo stadio Diego Armando Maradona arriverà una squadra che vuole provare in tutti i modi ad ottenere un piazzamento per la prossima Europa League. Stiamo parlando della Fiorentina di Vincenzo Italiano, una squadra che con le sue idee ha messo in difficoltà tutte.

In quel di Napoli non arrivano solo belle notizie, dato che nelle ultime ore i tifosi si iniziano a preoccupare. Un giocatore al centro del progetto potrebbe abbandonare definitivamente il team. Stiamo parlando di un talento incredibile. I campani non vogliono perderlo, ma sta arrivando l'offerta monstre: non si può rifiutare <<<