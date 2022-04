Mercato Napoli – Investimento da urlo per il terzino: ecco chi può arrivare!

La squadra azzurra continua a lavorare in vista del prossimo incontro di campionato, allo stadio Diego Armando Maradona arriverà la Fiorentina di Vincenzo Italiano per quello che si prospetta come un vero e proprio scontro fondamentale. La società toscana cerca punti per l'Europa e il Napoli non vuole abbandonare il sogno scudetto.