Mercato Napoli / 5 milioni per puntare ancora più in alto! Gira voce che…

All'ombra del Vesuvio vige la massima concentrazione. Insigne prima e Politano (per un problema fisico) poi hanno lasciato Coverciano per tornare a Castel Volturno e preparare al meglio la sfida contro la dea di Giampiero Gasperini.

Mentre i ragazzi agli ordini di mister Spalletti si preparano per la gara di sabato, la dirigenza azzurra si sta muovendo per fornire i rinforzi giusti al tecnico di Certaldo. L'ultima indiscrezione porterebbe a galla un vecchio gemellaggio che potrebbe essere rinvigorito in vista del prossimo mercato estivo.