Mercato Napoli – La notizia bomba di Pedullà: “Summit in programma”

Il team allenato da Luciano Spalletti sta vivendo un momento favorevole , nonostante l'eliminazione europea contro il Barcellona di Xavi è arrivata (finalmente) la conquista della vetta della classifica. Nel frattempo le altre due squadre che stanno lottando per la vittoria del campionato si trovano in una situazione a dir poco critica.

Sarà fondamentale il prossimo incontro, quello di domenica sera contro l'altra capolista. Stiamo parlando dei rossoneri gestiti ed allenati da Stefano Pioli. La squadra milanese arriverà con qualche tossina in più nelle gambe, dato che ieri è stata impegnata per 90 minuti nell'incontro di Coppa Italia.

La società, però, non vuole farsi trovare impreparata in nessun modo ed infatti sta cercando in tutti i modi di pianificare al meglio anche la prossima stagione. Nelle ultime ore sembrano esserci stati dei contatti per un talentino tutto italiano. Anche il noto giornalista (di calciomercato) Alfredo Pedullà conferma il tutto: le sue parole <<<