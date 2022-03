Mercato Napoli – Nuovo attaccante? Nome a sorpresa da 30 milioni!

La società azzurra si avvicina al rush finale di un campionato che fino a questo momento è stato molto emozionante. Sono tre / quattro le squadre ancora in lotta per il grande obiettivo finale e tra queste c'è pure il Napoli di Luciano Spalletti che si può definire come una delle tante sorprese di questa rassegna iridata.

Ora per la squadra di Aurelio De Laurentiis ci saranno in programma ben otto finali ed il risultato non è assolutamente scontato. Sono solo tre i punti che separano dal team al vertice (i rossoneri guidati da Stefano Pioli). Bisogna fare il possibile per riportare a Napoli un trofeo tanto ambito, quanto sognato.