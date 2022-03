Mercato Napoli – Dall’Olanda sono sicuri: “sarà lui il sostituto d’Insigne”

La squadra azzurra si sta avvicinando al prossimo incontro di campionato. Stiamo parlando di una partita che dirà tantissimo ai fini della classifica e potrebbe fare una differenza incredibile, dato che la squadra che ospiterà i partenopei lotta per le posizioni di vertice e quello di domenica potrebbe essere l'ultimo treno per la Champions.

Stiamo parlando dell'Atalanta che davanti ai propri tifosi è pronta per dare tutto e mettere in difficoltà la società di Aurelio De Laurentiis. Anche i partenopei, però, vorranno in tutti i modi portare a casa i tre punti dato che la vetta dista pochissime lunghezze e il sogno scudetto non è certo da accantonare sul più bello. Ma arriviamo al dunque!