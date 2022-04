Mercato Napoli – Novità a sorpresa: “Possibile colpo dal Chelsea”

La squadra azzurra sta affrontando un momento tutt'altro che semplice . La sconfitta contro la Fiorentina ha dato una grandissima botta alle chance scudetto del team guidato da Luciano Spalletti. Per il momento la società crede ancora nell'impresa, ma bisogna ammettere che la situazione non è facile da gestire.

Il prossimo match potrebbe risultare decisivo. La squadra si giocherà tutto allo Stadio Diego Armando Maradona davanti ai suoi tifosi e l'avversario di turno sarà la Roma di José Mourinho. Sia una squadra che l'altra non possono permettersi passi falsi per poter raggiungere l'Europa e per lo scudetto (come già detto).