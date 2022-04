Mercato Napoli – Il primo obiettivo per il dopo Insigne / Affare da 30 milioni

Il prossimo incontro, in realtà, è a favore del Napoli perché bisogna combattere in trasferta contro l'Empoli che non ha ancora trovato una vittoria in tutto il girone di ritorno (sintomo di una squadra non propriamente al top). La compagine di Aurelio Andreazzoli, però, vuole rifarsi e di conseguenza ci potrebbero essere delle sorprese.