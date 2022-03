Mercato Napoli / Il centrocampista rientra in Italia? Giuntoli studia il colpo!

Qualsiasi calciatore che ha passato almeno un periodo della propria carriera in Italia ne è rimasto affascinato. E molti di loro tornerebbero volentieri a calcare i campi di Serie A. In una recente intervista un ex del nostro campionato ha espresso proprio questa voglia. Il Napoli che ha un mercato veramente di fuoco potrebbe aver ascoltato le sue parole...