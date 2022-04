Mercato Napoli / ADL fa shopping a Verona? Ecco le ultimissime news!

Il calciomercato a Napoli sembrerebbe essere iniziato da un bel pezzo. Infatti tutti parlano di due colpi già chiusi dalla società azzurra. Il presidente De Laurentiis infatti avrebbe dato il via ad un ringiovanimento della rosa, essenziale per il futuro.

Oltre i due colpi già virtualmente messi a segno, il Napoli potrebbe andare a rinforzarsi anche in altre zone del campo. La società vuole creare una rosa ancora più forte di quella di quest'anno per porsi così obiettivi sempre più grandi per il futuro.