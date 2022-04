Mercato Napoli / Vertice di mercato: affare in chiusura?

In sole due settimane la squadra azzurra sembra dover cambiare totalmente i suoi obiettivi . La vetta piano piano si sta allontanando e la sconfitta con la Fiorentina assieme al pareggio con la Roma pesano tantissimo ai fini della classifica. L'attuale capolista (i rossoneri di Stefano Pioli) distano ben quattro punti e sarà difficile potersi avvicinare.

Bisogna però continuare a giocare senza mai demordere, dato che le sorprese in questo campionato sono sempre possibili. Il prossimo incontro vedrà la società partenopea affrontare una squadra che non è ancora riuscita a vincere in questo girone di ritorno, stiamo parlando dell'Empoli di Aurelio Andreazzoli.