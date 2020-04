Mercato Udinese, anche il Milan su Musso

Il portiere dell’Udinese, Juan Musso al termine della stagione potrebbe lasciare il Friuli. Sull’estremo difensore argentino è noto l’interesse dell’Inter, che per il dopo Handanovic avrebbe messo in lista il portiere bianconero. L’Udinese non chiede meno di 30 milioni per il suo numero uno, ma nelle ultime ore l’Inter non sarebbe l’unica a desiderare Musso per la prossima stagione. Infatti secondo quanto riporta Tuttosport, il Milan che probabilmente potrebbe prendere in considerazione la cessione di Donnarumma avrebbe messo gli occhi sull’argentino. Il club di Milanello, con la rivoluzione che molto probabilmente verrà attuata in estate, con il tecnico tedesco Rangnick, punterà su profili giovani e di sicura prospettiva, e Musso corrispondo a queste caratteristiche. Il Milan però guarda anche in casa Napoli, con il nome di Meret nella lista, ma Musso sembra essere il favorito. Potrebbe dunque scatenarsi un derby di mercato sotto l’ombra del Duomo per il portiere dei friulani.