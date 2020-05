Mercato Udinese, la Lazio prepara l’offerta per Luis Suarez del Watford

Un nome caldo per il prossimo calciomercato sarà quello dell’attaccante colombiano di proprietà del Watford, Luis Suarez Charris. Il “Bisonte” sudamericano è entrato prepotentemente nel mirino della Lazio. In realtà la squadra biancoceleste è l’unica ad aver mostrato interesse in maniera concreta. In Spagna piace all’Atletico Madrid e in Italia oltre all’interesse della squadra capitolina ci sarebbe anche quello di Napoli e Udinese. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport la Lazio avrebbe pronta l’offerta da formalizzare a Pozzo, patron del Watford. Il club di Lotito potrebbe presto offrire 15 milioni di euro più bonus e un ingaggio da 1,5 milioni a stagione al ragazzo. La trattativa potrebbe essere agevolata dall’entourage del calciatore, l’agenzia You First Sport la stessa che gestisce gli interessi di Luis Alberto e Jony.