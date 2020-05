Mercato Udinese, Mendy del Leicester nei pensieri friulani

Arriva dalla Francia un’indiscrezione di calciomercato riguardante l’Udinese. Il club friulano infatti secondo quanto riporta il portale transalpino Le10Sport, sarebbe interessata al centrocampista classe’92 del Leicester Nampalys Mendy. Il club friulano per assicurarsi il mediano francese deve battere la concorrenza dei turchi del Trabzospor. Il contratto di Mendy è in scadenza il 30 giugno, e arriverebbe a parametro zero. Secondo indiscrezioni la dirigenza bianconera avrebbe già allacciato i contatti con il procuratore del calciatore.