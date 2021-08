Fiorentina – DS Crotone: ”Messias? Entro domani si chiude”

Dopo diverse stagioni non positive, la Fiorentina vuole tornare a competere per obiettivi ambiziosi. Il mercato della società viola, fin qui, è stato importante. Oltre a Nico Gonzalez (acquisto più oneroso della storia dei toscani), sono arrivati giocatori esperti e forti come Lucas Torreira ed Alvaro Odriozola. In questi ultimi giorni, Pradè proverà ad acquistare l'esterno d'attacco.