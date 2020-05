Brutte notizie per il Milan: Zlatan Ibrahimovic si è fermato per un infortunio che potrebbe anche costringerlo a fermarsi per un lungo periodo. Lo svedese avrebbe sentito un dolore al polpaccio verso la fine della partitella dopo uno scatto. Se fosse uno stiramento al gemello starebbe fuori 30-45 giorni, se invece c’entrasse il tendine d’Achille i tempi si allungherebbero.

FONTE Sportmediaset