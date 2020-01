Milan, Pioli: “L’Udinese squadra che ci ha creato più problemi”

L’allenatore del Milan, Stefano Pioli, è intervenuto in conferenza stampa al termine della partita vinta contro l’Udinese: “Sarebbe bello se il campionato cominciasse oggi. Siamo riusciti a fare una bella settimana, uscendo dalle difficoltà. Oggi è stata una partita difficilissima, l’Udinese è stata forse la squadra che ci ha creato più problemi da quando sono qui, ma siamo stati bravi a reagire. Riuscire a vincere nonostante tanta sofferenza significa tanto. Oggi la squadra non è stata brillantissima fisicamente, ma ha messo in campo il carattere giusto. Dobbiamo continuare con questo spirito e recuperare energie. Questo mese sarà molto importante per la nostra stagione. Rebic? Sono i giocatori che devono farsi trovare pronti, non sono io che devo rigenerarli. Rebic ha svoltato da solo dopo la sosta per le vacanze invernali e oggi ha deciso la partita. L’ho inserito pensando riuscisse a fare qualche strappo importante, così è stato e gliene va dato merito”.

Queste le parole del tecnico rossonero a DAZN:

“Noi siamo partita un po’ contratti e l’Udinese stava meglio di noi a livello fisico, hanno avuto spesso la meglio nei contrasti. Eravamo un in emergenza dopo la partita di mercoledì in Coppa Italia, ma sono contento dei miei, della prestazione, dell’atteggiamento e la voglia dimostrata. In passato abbiamo lavorato tanto e bene, ma non siamo riusciti a raccogliere quello che avevamo seminato. Oggi invece abbiamo, finalmente, raccolto. L’ Udinese ha coperto bene il campo e ripartiva in contro piede, ci serviva più movimento, rispetto al primo tempo, e un giocatore più vicino a Ibra. Comunque nella prima frazione di gioco abbiamo creato qualcosa di pericoloso, è vero che abbiamo concesso qualcosa ma questo perché loro erano più brillanti di noi”