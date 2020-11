Le parole del tecnico rossonero dopo la vittoria contro l’Udinese:

“Partita difficile, i miei ragazzi sono stati molto forti come spirito e volontà. Alla fine hanno vinto. Sono contento, la crescita passa anche attraverso queste partite. L’Udinese faceva densità in mezzo al campo e poi partita in contropiede. Vincere una partita così significa fare uno step importante a livello mentale. Abbiamo cercato di essere sempre offensivi, ci siamo riusciti”.