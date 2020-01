Milan, Pioli: “Trasformare San Siro in un fortino”

Le parole del tecnico rossonero: “L’arrivo di Ibra è stato importantissimo per quello che fa sul campo tutti i giorni, per quello che ha fatto vedere a Cagliari, per l’atteggiamento e la professionalità che mette in tutto ciò che fa. Vedere lavorare un campione così è un esempio, sta dando tanto anche se non ha giocato. Io devo fare rendere al meglio i giocatori che ho a disposizione. Ora pensiamo all’Udinese perché loro stanno bene di testa e di gambe. I tifosi meritano tanto, ci stanno incitando e bisogna trasformare San Siro in un fortino”.