Milan, Scaroni: “L’ipotesi dell’algoritmo non mi convince”

Il presidente del Milan, Paolo Scaroni ha parlato dell’ipotesi algoritmo per assegnare le posizioni in classifica. Questa opzione rappresenta ovviamente il piano C, dopo i Play Off e Out nel caso in cui la stagione non dovesse essere terminata in maniera regolare. Queste le parole del patron rossonero ai microfoni di Radio Rai nella trasmissione “Radio Anch’io lo Sport“: “Spero che si possa arrivare in fondo con il piano A, l’algoritmo non mi convince fino in fondo visto che si toglie l’imprevedibilità del calcio. Il dibattito però non mi interessa molto, spero che si possa concludere la stagione sul campo“.