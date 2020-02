Monari: “L’Udinese verrà qua chiusa, ma vorrà vincere”

Il giornalista di Repubblica ha parlato delle assenze rossoblu in vista di sabato contro l’Udinese: “Il momento del Bologna è molto difficile. Si cercherà di recuperare al meglio la squadra. Il rischio sabato è di avere la panchina piena di ragazzi. Mbaye quasi sicuramente giocherà sull’out a sinistra. È un ragazzo affidabile, in marcatura è ottimo. Un po’ timido in avanti ma molto affidabile. Lo conosciamo, è un bravo ragazzo. L’organico sarà davvero risicato. L’Udinese giocherà molto cauta e arretrata, sarà una partita difficile”.

FONTE Tuttobolognaweb.it