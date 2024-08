Mondo del calcio in lutto: addio a Sven-Goran Eriksson

Il mondo del calcio in lutto dopo la notizia arrivata agli organi di stampa proprio qualche minuto fa. Ci lascia mister Sven-Goran Eriksson

Sven-Goran Eriksson ci lascia a 76 anni, in lutto tutto il mondo del calcio per un mister che ha fatto la storia della sua nazionale, la Svezia, ma anche di tanti club storici del nostro calcio come i biancocelesti di Claudio Lotito o la Sampdoria.