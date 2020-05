Morte Astori: archiviate le accuse per il Prof. Stagno

Come riferisce il Corriere Fiorentino, sono state archiviate le accuse per il professor Francesco Stagno, indagato per la morte di Davide Astori, il capitano della Fiorentina trovato senza vita il 4 marzo 2018 in un albergo a Udine. Il calciatore morì per cardiomiopatia aritmogena biventricolare. Stagno era responsabile dell’Istituto di medicina dello sport di Cagliari dove il calciatore giocò tra il 2008 e il 2014. Il professore Stagno, secondo il gip del Tribunale di Firenze, Angela Fantechi, prescrisse ad Astori l’esame da sforzo ma il referto sarebbe stato firmato da un altro medico. Per Giorgio Galanti, ex direttore di medicina dello sport di Careggi, che rilasciò il certificato agonistico nel 2016 e 2017, è stato chiesto il rinvio a giudizio.