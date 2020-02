Morto Luciano Gaucci, storico presidente del Perugia

Luciano Gaucci è morto oggi a Santo Domingo, dove ha trascorso gli ultimi anni della sua vita. Lo storico presidente del Perugia aveva 81 anni.

Gaucci è stato presidente del Perugia dal 19991 al 1999, portando il Grifone a vette importanti per una realtà di provincia. Gaucci, che iniziò la sua ascesa imprenditoriale da una ditta di pulizie, ha portato il Perugia dalla serie C alla A, ha lanciando giocatori come Marco Materazzi e Hidetoshi Nakata. Grande appassionato di cavalli, è stato proprietario del mitico Tony Bin. Gaucci, con le sue “sbroccate” leggendarie ha fatto anche la fortuna degli addetti ai lavori: si ricorda una celebre litigata col presidente del Bari Matarrese davanti alle telecamere.