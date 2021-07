Calciomercato Fiorentina – Mourinho taglia Pedro: Pradè non perde tempo

Lo Special One è sbarcato nella Capitale e le sue scelte già iniziano a fare un certo clamore. Via Pedro: ecco il piando di Pradé

Josè Mourinho non ha peli sulla lingua . Non ha paura di prendersi le sue responsabilità e arriva subito al dunque. Insomma, l'allenatore portoghese ha stilato la lista del ritiro giallorosso e tra i convocati non appare il nome di Pedro . I giallorossi, dunque, hanno deciso di fare a meno di lui. Ha 33 anni e non ha alcuna intenzione di smettere di giocare a calcio. Lo spagnolo ha un contratto con la società capitolina fino al 2023 . Il suo valore di mercato? La presidenza americana potrebbe accontentarsi di 5 milioni. Perché ve ne stiamo parlando? Diamo un'occhiata al reparto offensivo della Viola.

Pedro avrebbe un ingaggio di circa 3 milioni . I giallorossi adesso dovranno trovargli un'altra sistemazione. Ed è qui che potrebbe entrare in gioco la Fiorentina. Con Nicolas Gonzalez a sinistra e Vlahovic al centro, continua a rimanere libero uno slot sulla fascia destra . Ci sarebbe Callejon ma lo spagnolo continua ad essere un mistero. Ma non finisce qui .

Stiamo parlando di Justin Kluivert. Il 22enne olandese non è riuscito a conquistare il neo allenatore giallorosso e anche lui adesso è in partenza. Il suo profilo non sarebbe molto interessante per la Fiorentina. Il ragazzo infatti gioca a sinistra e quella fascia è già occupata da Gonzalez. Per non parlare del suo cartellino che si aggira attorno ai 13 milioni di euro. Ma torniamo a Pedro.