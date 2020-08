Napoli, Andrea Petagna positivo al Covid-19

Continua la tendenza di positività da rientro dalle vacanze per i calciatori di Serie A. Dopo Cagliari, Roma, Brescia e Torino anche il Napoli deve fare i conti con un contagio. Si tratta dell’attaccante ex Spal, Andrea Petagna. Il calciatore è risultato positivo al Covid-19 di rientro dalla vacanza in Sardegna. Questo il comunicato del club partenopeo: “Andrea Petagna è risultato positivo al Covid-19, dopo gli esami medici prescritti a causa della positività del fratello. Il calciatore, asintomatico, ha iniziato il periodo di quarantena a casa, al termine del quale, dopo la negatività del successivo tampone, si aggregherà alla squadra“.