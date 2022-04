Mercato Napoli / Clamoroso! Arriva un giallorosso? Giuntoli se la ride ma…

Giuntoli sembra essere scatenato. Infatti in queste ultime ore circolano voci riguardo un possibile acquisto per il Napoli del futuro. È vero che a luglio mancano ancora 3 mesi, ma la concorrenza è tanta...

Il mercato del Napoli questa estate dipenderà molto da un fattore, lo scudetto. Infatti se i partenopei dovessero vincere il campionato c'è la probabilità che non si debba vendere nessuno per poter finanziare i trasferimenti in entrata. Ma se il primo posto non dovesse arrivare? Il mercato azzurro sarà comunque un fuoco, in entrambi i casi. Infatti Giuntoli si sta già muovendo...