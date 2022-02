Mercato Napoli / Barcellona senza freni! Gira una voce clamorosa e ora?

In casa del Napoli sappiamo tutti che cosa è successo con Lorenzo Insigne. All'improvviso, il numero 24 ha ricevuto un'offerta plurimilionaria alla quale era veramente difficile dire di no. A fine stagione farà i bagagli e si trasferirà dall'altra parte del mondo. Ma, nonostante tutto ciò non sia ancora avvenuto, possiamo affermare senza problemi che questa situazione ormai appartenga al passato. Arriviamo al dunque.