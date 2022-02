Napoli Calcio / Mercato – Un colpo per il futuro: Giuntoli vuole chiudere

La squadra partenopea sta vivendo un momento di forma incredibile . Nell'ultimo periodo sono diverse le partite giocate in maniera incredibile e lo scudetto non è mai stata un'impresa così possibile. Una vera e propria lotta a tre che potrà infiammare l'ultima parte del campionato.

Intanto bisogna anche darsi da fare sotto il punto di vista del mercato. In vista dell'anno prossimo saranno diverse le novità e di conseguenza bisogna lavorare in maniera continua anche su questo fronte. Non si può lasciare nulla al caso se si vuole costruire un team competitivo.