Napoli Calcio – Mercato / Il dopo Insigne è stato scelto: bisogna chiudere

Il team partenopeo non può far altro che credere ancora fortemente a quello che si sta rivelando come un vero e proprio sogno. Il pareggio ottenuto contro i neroazzurri di Simone Inzaghi ha fatto capire a tutti che il Napoli è una squadra pronta per lottare fino all'ultimo.

La situazione non è semplicissima, dato che dalla vetta potrebbero esserci ben quattro punti dopo il recupero della momentanea squadra seconda in classifica, contro il Bologna e sicuramente un calendario più agevole per le due squadre di Milano in lotta per il trofeo.