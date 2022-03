Napoli Calcio, Mercato / Giuntoli da impazzire! Ecco chi vuole (ri)comprare

L'atmosfera in casa azzurra non è di certo delle più rosee. La sconfitta, tra dubbie scelte arbitrali e proteste varie, seppur già alle spalle ha comunque lasciato un po' di amarezza tra gli uomini di Spalletti.

Il tecnico di Certaldo a Castel Volturno ha ormai terminato la preparazione dei ragazzi in vista della prossima gara che sarà fondamentale per non abbandonare il treno scudetto. Nel frattempo la dirigenza si sta muovendo sia per sistemare la sempre più spinosa questione rinnovi sia anche in vista della prossima stagione.