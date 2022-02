Napoli Calcio – Mercato / Arriva la bomba: non succede ma se succede…

La squadra è in formissima e si avvicina sempre di più lo scontro decisivo di questo campionato. Stiamo parlando del match che vedrà sfidarsi allo stadio Diego Armando Maradona, i neroazzurri di Simone Inzaghi e i partenopei di Luciano Spalletti.

Dopo questa partita, una parte della stagione sarà decisa , sia in senso positivo che negativo. Nel frattempo, però, il direttore sportivo Cristian Giuntoli si sta dando da fare anche per quanto riguarda il mercato.

Oramai è noto a tutti l'addio del capitano Lorenzo Insigne che andrà a giocare al Toronto in Canada. La dirigenza deve trovare un sostituto valido e che possa non far rimpiangere le qualità del ragazzo di Frattamaggiore. Andiamo a vedere i possibili nomi <<<