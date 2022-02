Napoli Calcio – Mercato / Notizia assurda su Koulibaly: ”Decisione presa”

Dopo aver messo alle spalle il periodo più difficile, il Napoli è tornato a macinare punti. I ragazzi di mister Luciano Spalletti sono ripartiti alla grande nel 2022. Oltre al prezioso pari con la Vecchia Signora, i partenopei hanno messo in fila quattro vittorie consecutive, ritornando in corsa per qualcosa di più oltre al piazzamento Champions.