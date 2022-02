Napoli Calcio – Mercato: toc toc, scambio con il Real Madrid in vista?

Come avrete capito, oggi si parla di Real Madrid. Non è la prima volta che i Blancos vengano accostati al club allenato da Spalletti. Non dimentichiamoci mai che Ancelotti ha allenato il Napoli e conosce molto bene le caratteristiche di ogni giocatore partenopeo. Inoltre, è veramente difficile riuscire a dire di no al blasone del Real. Ma andiamo dritti al punto.