Napoli Calcio, Mercato – Assurdo! Smantellamento in corso: via anche lui

Il team azzurro si trova in uno dei momenti più bassi della sua stagione . Non parliamo della sua posizione in classifica, dato che è ottima e solo a tre punti dalla vetta. Si parla principalmente di una situazione di gioco che è completamente mancato nello scontro più importante della stagione.

Ora non c'è più nulla da perdere, la squadra partenopea non è più la favorita nella lotta scudetto. Di conseguenza può giocare senza pensieri e a briglie sciolte. Il momento resta difficile e le voci che arrivano dal resto d'Europa non sono positive. Ora come ora bisogna continuare a lavorare in vista della prossima stagione.