Mercato Napoli, il futuro è in casa! Ecco i 2 talenti per la prossima stagione

Da Napoli nel prossimo mercato partiranno diversi giocatori. Chi, come Insigne, ha già deciso la destinazione e chi, come Mertens, cerca la continuità per evitare una possibile cessione.

Giuntoli e De Laurentiis sono già alla ricerca di nuovi volti per la prossima stagione. Cosa più che normale visto la sicura partenza di Lorenzo il "Magnifico" e le probabili eventuali cessioni. C'è un però... Il Napoli per migliorare la propria rosa potrebbe guardarsi in casa, senza andar ad operare sul mercato. Ma come?