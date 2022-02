Mercato Napoli / Ha deciso? Sta circolando una voce clamorosa!

Sogna, ancora, una città. Sogna, di nuovo, un popolo intero . Un popolo che ha accarezzato negli ultimi anni più volte il grande sogno ma la parola in questione è innominabile come da tradizione superstiziosa tanto amata dalla città.

Il Napoli vince, convince in parte e torna in cima alla classifica e sembra non avere intenzione di rinunciarci troppo facilmente. All'Olimpico tre perle (due dei partenopei ma menzione di merito per il gol di Pedro) scandiscono una partita equilibrata risolta dal talento dei singoli. Ma arriviamo al dunque.