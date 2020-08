“Rizzoli resta alla Can A? Abbiamo già programmato per il 31 agosto la riunione per fare gli organici di A-B e C e il giorno successivo faremo gli organici dirigenziali, le tre commissioni, vedremo. Stiamo lavorando sulla riunificazione della Can A e B. Stiamo lavorando al progetto e contiamo di poterlo completare prima dell’inizio della stagione”. Lo ha detto il presidente dell’Aia, Marcello Nicchi a La Politica nel Pallone su Gr Parlamento.