Niente porte chiuse, rinviate al 13 maggio Udinese-Fiorentina e le altre 4 gare delle regioni colpite

La Lega di Serie A ha deciso: saranno rinviate al 13 maggio le cinque partite che si sarebbero dovute giocare a spalti vuoti. Si legge nel comunicato: “Considerato il susseguirsi di numerosi interventi normativi urgenti da parte del Governo per rispondere a questa straordinaria emergenza a tutela della salute e della sicurezza pubblica; il Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie A comunica che sono rinviate le seguenti gare della settima giornata di ritorno del Campionato di Serie A TIM, inizialmente previste a porte chiuse: Juventus-Inter, Milan-Genoa, Parma-Spal, Sassuolo-Brescia, Udinese-Fiorentina. La data di recupero delle predette gare è fissata per il giorno mercoledì 13 maggio 2020. La finale di Coppa Italia sarà conseguentemente programmata per il giorno mercoledì 20 maggio 2020″. La sede è però in bilico: la Uefa ha infatti bisogno di avere a disposizione lo stadio Olimpico di Roma da lunedì 18 maggio (tanto che nell’ultima di campionato le due romane giocheranno entrambe in trasferta), quindi si dovrà molto probabilmente trovare un nuovo impianto per la finalissima.