Calciomercato Fiorentina – Una Viola in nerazzurro: non solo Sensi…

Il nome di Sensi è stato accostato almeno un migliaio di volte a quello della Fiorentina. Questo non vuol dire che il centrocampista nerazzurro vestirà la maglia gigliata la prossima stagione. C'è movimento e questo è innegabile. Simone Inzaghi nei prossimi giorni deciderà quali sono i giocatori incedibili. Secondo le ultime indiscrezioni, il nome di Sensi non rientrerà nell'elenco dell'ex allenatore biancoceleste. D'altro canto, invece, Vincenzo Italiano ha bisogno di un cc che prenda in mano le redini del suo centrocampo. Sono diversi i nomi che sono stati accostati a quello della Viola ma attenzione perché non solo Sensi potrebbe arrivare, ma potrebbe persino arrivare con un suo altro compagno. Ecco di chi stiamo parlando.