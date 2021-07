Calciomercato Fiorentina – Non solo Zappacosta! Ecco chi punta Pradè

La Fiorentina è al lavoro a Moena per prepararsi al meglio alla prossima stagione. Il campionato dei viola inizierà il 22 agosto all'Olimpico contro la Roma di Mourinho. Successivamente, i ragazzi di Italiano ospietranno al Franchi il Torino. Da menzionare anche le sfide contro Atalanta (terza giornata) ed i nerazzurri di Simone Inzaghi (quinta giornata). La società cercherà di costruire una squadra in grado di lottare per obiettivi ambiziosi. Oltre all'attacco e alla difesa, bisognerà migliorare anche le corsie laterali. Ecco i vari profili sondati dal direttore sportivo Daniele Pradè. Cominciamo dal primo <<<