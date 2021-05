Serie A – Il Venezia conquista la promozione dopo 19 anni

Il Venezia supera il Cittadella nella finale playoff: i lagunari tornano in Serie A dopo ben 19 anni d'attesa

E’ festa a Venezia : i lagunari conquistano la Serie A dopo 19 anni! I ragazzi di Zanetti , prima hanno eliminato il Lecce in semifinale playoff e poi sono riusciti ad avere la meglio anche sul Cittadella nel derby veneto. L'andata, giocata allo stadio Tombolato, è finita 0-1 per gli ospiti grazie al gol di Di Mariano . Ieri al Penzo è andato in scena il match di ritorno terminato 1-1. Partita equilibratissima con i granata che si sono portati in vantaggio al 26' con Proia e dieci minuti dopo si sono trovati in superiorità numerica per l'espulsione di Mazzocchi. Gli arancioneri hanno saputo difendersi con grinta e soffrire da vera squadra ed in pieno recupero il gol di Riccardo Bocalon ha mandato in paradiso l'intera città. Dopo il fallimento e gli anni passati nelle serie inferiori, i tifosi veneziani possono finalmente gioire. Con l'impresa del Venezia, la nuova Serie A che inizierà nel week end del 21-22 agosto e terminerà il 22 maggio , è al completo.

Se il Venezia ha ottenuto la promozione, gran parte del merito è sicuramente di Paolo Zanetti. L'ex giocatore del Torino, arrivato nella squadra veneta la scorsa estate, aveva il duro compito di sostituire Dionisi. Zanetti, non solo è riuscito a non far rimpiangere l'ex tecnico, ma grazie a questo capolavoro rimarrà per sempre nella storia del club. L'allenatore dei lagunari è stato automaticamente confermato alla guida della squadra, come previsto dal suo contratto in caso di quella promozione che poi si è verificata. La sua effettiva conferma dipende ora però dalle sirene rappresentate da altri club, a partire dall'Udinese. La società friulana, infatti, in caso di separazione con Gotti, ha come obiettivo primario il mister vicentino. Un profilo giovane, ma ambizioso che tanto piace a Pozzo.