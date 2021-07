Il calciomercato è imprevedibile. Al momento, sembra che non ci siano grandi offerte per Pezzella e Milenkovic ma mai dire mai. La Fiorentina non vorrebbe ritrovarsi all'ultimo senza un difensore centrale. Per questo motivo Pradè avrebbe già cominciato a cercare gli eventuali sostituti. Ogni giorno un nome nuovo viene affiancato alla squadra di Vincenzo Italiano. Oggi, il centrale del giorno viene dalla Ligue 1. Ecco di chi stiamo parlando.