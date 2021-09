News Fiorentina – Un nuovo ruolo per il fantasista della squadra

1 di 2

L'ultima idea

Maglia numero 10

Il mercato è finito. Non sono arrivati però tutti gli obiettivi richiesti dal nuovo allenatore viola Vincenzo Italiano. Ora la società sta cercando di fare il possibile per poter rilanciare diversi giocatori in quel ruolo, dato che potrebbero emergere diversi problemi con il passare del tempo.

Sono tutti sicuri nell'ambiente viola che José Maria Callejon non potrà mantenere questi ritmi per tutte e trentasei le partite rimanenti, più tutte quelle di Coppa Italia. Motivo per cui la dirigenza è già all'opera per un colpo low cost di Gennaio e il mister sta cercando la soluzione per tamponare fino al prossimo mercato.

L'ultima pazza idea vede al centro un giocatore che non ha mai interpretato quel ruolo, ma che potrebbe avere le caratteristiche giuste per farlo. Solo il tempo ci dirà se Italiano ha avuto l'ennesima delle sue idee, oppure si trasformerà in una semplice suggestione. Scopri assieme a noi di chi stiamo parlando <<<