Calciomercato Fiorentina – La situazione cambia: “Offerta monstre per lui”

La stagione viola inizia oggi, con l'impegno di Coppa Italia, contro i neo ripescati in Serie B del Cosenza. Sicuramente in questo match sarà titolare il protagonista di questo articolo, ma non possiamo sapere se questo sarà il suo ultimo match in maglia viola. Sono diverse le notizie che arrivano da tutta Europa nei suoi confronti, sarà difficile dire di no alle avances dei migliori club. Sia per il giocatore che potrebbe trovare l'occasione della vita, ma anche per il club che in una situazione come questa darebbe non poco fiato alle sue casse. Scopri assieme a noi di chi stiamo parlando e quale sarà il giocatore pronto a cambiare team. Una superstar <<<