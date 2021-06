Calciomercato Fiorentina – Sergio Oliveira è il primo obiettivo

Il primo reale obiettivo di calciomercato della Fiorentina è Sergio Oliveira, giocatore attualmente in forza al Porto

Tecnica, fisico imponente e carisma: qualità che lo rendono un giocatore fondamentale per ogni squadra. Un senatore in campo, che nel corso degli anni, ha saputo affinare le sue qualità al punto tale da raggiungere una continuità di prestazioni anche sotto l'aspetto prettamente realizzativo. Infatti la stagione appena conclusa nel Porto di Sergio Conceicao è stata la migliore per lui in merito ai gol. Sergio Oliveira è stato anche convocato dal Portogallo in nazionale per i prossimi europei. La sua prima esperienza in carriera è stata al Beira-Mar in prestito nel 2010, per poi continuare tra Malines e Penafiel e Pacos de Ferreira. Migliora molto durante la sua esperienza in Francia al Nantes proprio con Sergio Conceicao in panchina nel 2016-2017. Dal 2017-2018 è il punto cardine del Porto. Un ritorno in patria che nell'ultima stagione gli ha permesso anche di centrare l'obiettivo quarti di Champions League con i lusitani.