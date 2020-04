OMS, Guerra: “Serie A? Prima vediamo come va l’epidemia il prossimo mese”

“Fa bene il ministro dello Sport Spadafora a lasciare aperto uno spiraglio per la Serie A, ma non so quanto sarà possibile riaprire il campionato, può darsi basti mettere in sicurezza gli atleti con un protocollo, ma prima vediamo come va l’epidemia il prossimo mese”. Così Ranieri Guerra, direttore aggiunto dell’Organizzazione mondiale della sanità e componente del comitato tecnico scientifico, in un’intervista al ‘Corriere della sera’ torna sul discusso tema della ripartenza del campionato di calcio. “Il periodo incubatorio delle nostre chiusure, fino al 18 maggio, ci permetterà di capire se il primo riavvio darà luogo a una nuova impennata. Comprendo l’ansia di riprendere la vita ordinaria. Non si può. C’è il terzo incomodo”, sottolinea riferendosi al coronavirus.

Il ministro Spadafora aveva infatti dichiarato: “Io vedo il sentiero per la ripresa della serie A sempre più stretto, sinceramente, ma la ripresa degli allenamenti sarebbe comunque un segnale importante perché i calciatori sono ormai fermi da molte settimane. Così lasciamo tutti nell’incertezza? Se non si vuole questo, si può seguire la stessa strada di Olanda e Francia fermando il calcio. Le decisioni che stanno prendendo gli altri Paesi potrebbero indurre anche l’Italia a seguire una linea che a quel punto diventa una linea europea”. Lo ha detto il ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora, a Omnibus su La7.