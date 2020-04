Oms, Ricciardi: “Stiamo proponendo di giocare al centro-sud”

Il membro dell’Oms,Walter Ricciardi ha parlato della possibilità di riprendere il campionato di Serie A, disputando le gare esclusivamente nel centro-sud Italia. Queste le sue parole ai microfoni di Radio Punto Nuovo: “Maggio resta un mese interlocutorio. L’Italia non è tutta uguale a livello di contagi, stiamo proponendo di giocare al Centro-Sud dove non c’è stata un’esplosione terribile come in Lombardia. Ci sono squadre e squadre: non tutti possono permettersi i test e gli alloggi per ogni componente. Quest’impegno economico è pesante. Bidsogna garantire la sicurezza”.