Italiano e Fonseca in pole

La Fiorentina non ha tempo da perdere. Manca sempre meno all'inizio del ritiro e la Viola non ha ancora un allenatore. Ne serve uno nuovo e serve subito. Dopo la breve parentesi calabrese con l'arrivo e la velocissima partenza di Gattuso, sono 4 i nomi che sono stati accostati alla panchina della Fiorentina. Ecco di chi stiamo parlando. Cominciamo dal primo, in ordine di probabilità.