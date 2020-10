Parma, caso di ripositivizzazione nel gruppo squadra

“Ripositivizzazione di un soggetto asintomatico”. Lo annuncia il Parma in un comunicato apparso ieri sul proprio sito. Un caso di positività al Covid-19 diverso dagli altri e che arriva nel giorno della gara di Coppa Italia che ha visto impegnata la squadra di Liverani. Il club, infatti, ha reso noto che “il ciclo di tamponi effettuato a 24 ore dalla gara di Coppa Italia di oggi contro il Pescara ha dato esito negativo per tutti i componenti del gruppo squadra, fatta eccezione per un calciatore che è risultato positivo ed è indisponibile per la gara di oggi: si tratta di una ripositivizzazione in un soggetto asintomatico, il giocatore rimarrà in isolamento e sarà sottoposto a nuovi controlli nelle prossime 48 ore”.